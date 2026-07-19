L’Inps cerca fumettisti e illustratori per le nuove carte in stile gaming Ma paga in visibilità

L’Inps ha aperto una selezione per fumettisti e illustratori, con l’obiettivo di creare nuove carte in stile “gaming” per i servizi previdenziali e assistenziali. La proposta prevede l’uso di immagini ispirate ai videogiochi e alle trading card, rivolgendosi principalmente ai giovani under 30. La retribuzione consiste in visibilità, senza compensi economici diretti. La selezione mira a rendere più appealing i servizi attraverso illustrazioni e design in stile gaming.

Trasformare i servizi previdenziali e assistenziali in carte illustrate, strizzando l’occhio al mondo dei videogiochi e delle trading card collezionabili per parlare la stessa lingua degli under 30. È questa l’idea alla base di “Crea con noi la prossima carta”, il nuovo progetto artistico lanciato dall’ Inps e rivolto a illustratori, fumettisti e creativi digitali. Un’operazione di rebranding e comunicazione che punta tutto sulla creatività dei giovani per svecchiare l’immagine dell’istituto. C’è però un dettaglio, non proprio trascurabile, che salta subito all’occhio scorrendo le linee guida del bando: il lavoro richiesto non verrà pagato. La previdenza che non prevede budget. 🔗 Leggi su Open.online

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