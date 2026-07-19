Milano, 19 lug. (Adnkronos) - Si consolida il legame tra il pubblico di Rai 1 e il racconto dello sport come motore di sviluppo, salute e riqualificazione. Sabato 18 luglio alle 11.25 su Rai 1 è andata in onda la puntata conclusiva della terza stagione di 'Linea Verde Illumina Sport e Salute'. La trasmissione, realizzata da Rai in collaborazione con Sport e Salute, ha registrato ascolti eccellenti, con un trend stagionale caratterizzato da una media di share superiore al 16%, con picchi oltre il 18%. I dati Auditel confermano il successo di un format capace di valorizzare lo sport come linguaggio universale, opportunità di crescita, ponte generazionale e strumento per restituire ai cittadini spazi di aggregazione sicuri e accessibili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 'Linea Verde Illumina Sport e Salute', terza stagione su Rai 1 chiude con media share del 16%

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Linea Verde Illumina Sport e Salute Emilia Romagna Puntata del 16 05 2026

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