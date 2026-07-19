L’IA non muore e non conosce l’amore Se potesse diventerebbe un essere umano Dacia Maraini su femminicidio ed educazione nelle scuole

Durante il Giffoni Film Festival, un'autrice ha dichiarato che l'intelligenza artificiale non può essere considerata una minaccia perché non possiede l’esperienza dell’amore o la capacità di diventare umana. Ha parlato anche di femminicidio e dell’importanza di educare le nuove generazioni su questi temi nelle scuole. La discussione si è concentrata sulla differenza tra tecnologia e sensibilità umana.

L'intelligenza artificiale non rappresenta una minaccia perché le manca ciò che definisce l'esperienza umana. È la riflessione proposta da Dacia Maraini, intervistata dall'ANSA durante la sua partecipazione al Giffoni Film Festival, dove ha dialogato con i giovani anche sui temi del femminicidio e dell'educazione nelle scuole. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Heredero cruelmente abandonar esposa buena por amante, este acto directo hacer familia mendigos

Notizie e thread social correlati

Dacia Maraini: «Non credo che si smetta mai di avere bisogno di essere amati. L’amore non è una trappola, lo diventa quando si trasforma in possesso. Le malattie mi fanno paura perché tolgono libertà»Dacia Maraini afferma che il bisogno di essere amati non scompare mai, ma avverte che l’amore diventa una trappola quando si trasforma in possesso.

Dacia Maraini: “La scuola crea il futuro di un Paese, non può essere trattata come un’azienda”Dacia Maraini ha affermato che la scuola costruisce il futuro di un Paese e non può essere gestita come un’azienda.

Temi più discussi: Dacia Maraini: 'IA non sarà mai come noi perché non muore e non ama'; Maraini al Festival Giffoni: La prigionia insegna a difendere le proprie idee; Dacia Maraini incontra i giovani: non si controlla la violenza con le regole; Dacia Maraini: 'L'IA non sarà mai umana, le mancano amore e morte'.

Dacia Maraini: IA non sarà mai come noi perché non muore e non ama. La violenza non si controlla con la prigione ma con l'educazione già a scuola. #ANSA x.com

L’IA non muore e non conosce l’amore. Se potesse diventerebbe un essere umano, Dacia Maraini su femminicidio ed educazione nelle scuoleL’intelligenza artificiale non rappresenta una minaccia perché le manca ciò che definisce l’esperienza umana. È la riflessione proposta da Dacia Maraini, intervistata dall’ANSA durante la sua ... orizzontescuola.it

Dacia Maraini, 'l'IA non sarà mai come noi perché non muore e non ama'Chi ha paura dell'IA? Certo non Dacia Maraini e non dovrebbe averla nessuno. E il perché è bellissimo, è una vera lezione di vita, come la scrittrice spiega in un'intervista all'ANSA durante la sua pa ... ansa.it