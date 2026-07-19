Un fronte freddo proveniente dalla Scandinavia sta per raggiungere il Mediterraneo, causando un calo delle temperature. L’ondata di caldo più intensa di questa estate sta per terminare. Le temperature potrebbero scendere di 8-10°C rispetto ai valori attuali, portando un cambiamento netto nel clima. Questa perturbazione si sta avvicinando e si prevede che entrerà nelle prossime ore.

L’ondata di caldo più intensa e duratura (fino ad ora) di questa estate sta per lasciarci. Un fronte freddo in arrivo dalla Scandinavia riuscirà a penetrare sul Mediterraneo portando un netto ridimensionamento delle temperature che potranno scendere anche di 8-10°C rispetto ai valori che si registrano attualmente. Il cambio di scenario. Come abbiamo visto, continua a essere un week-end bollente soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori dove, almeno fino a lunedì 20 luglio, sarà possibile oltrepassare la fatidica soglia dei 40°C all’ombra. Le cose cambieranno rapidamente nella giornata di martedì 21 luglio grazie a fresche correnti dal Nord Europa fin sull’Italia che avranno il merito di spazzare via la cappa rovente africana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’estate cambia volto: quando arriva il drastico calo delle temperature

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