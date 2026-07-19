È meno famoso rispetto ad altri, e Nolan ne dà una rappresentazione che (senza spoiler) si discosta da quelle tradizionali A un certo punto di Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan ispirato all’omonimo poema omerico, c’è una scena che fa riferimento a un episodio meno ricordato rispetto a quelli con protagonisti Polifemo, Circe o altri personaggi. Per capirci, e senza dire troppo a chi non ha ancora visto il film, è una scena ambientata in un bosco in cui Ulisse e i suoi compagni di viaggio vengono attaccati da enormi guerrieri corazzati con armature complete, da capo a piedi, con le placche colore argento. Dura relativamente poco ed è quasi senza dialoghi, il che contribuisce a renderla ancora più misteriosa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’episodio di “Odissea” che forse non avete riconosciuto

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Recensione Odissea di Christopher Nolan

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Non faccio fatica a crederlo. Credo che l’Odissea di Nolan si collochi nell’ambito dei falsi storici che trasformano un mito in un videogame: luci Scandi che funzionano sempre, attori conosciuti che continui a riconoscere come attori conosciuti e non come pers x.com

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