Lenny Kravitz ha dichiarato a Men's Health Magazine di preferire allenarsi indossando pantaloni di pelle, ritenendo che questa scelta gli permetta di farlo ovunque. La sua abitudine di allenarsi con jeans o pantaloni di pelle è stata oggetto di attenzione, anche se appare poco pratica. La frase si inserisce tra le dichiarazioni sulla moda che hanno attirato l'attenzione questa settimana.

Noto per allenarsi in pantaloni di pelle o jeans, Lenny Kravitz ha spiegato a Men's Health Magazine le ragione di una scelta di stile bizzarra e apparentemente poco pratica. «Mi esibisco sul palco indossando pelle, denim e altri tessuti, quindi sono questi i pantaloni che porto anche quando mi alleno», ha spiegato. «Così posso fare un allenamento in qualsiasi momento e ovunque mi trovi» C'è poi un'altra ragione che induce il cantante a indossare gli amati pantaloni in pelle anche mentre solleva pesi, Kravitz monitora la sua forma fisica grazia a un indicatore semplice, ma molto efficace: la misura del girovita. Più precisamente, il fatto di riuscire ancora a entrare in pantaloni con una vita da 28 pollici. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lenny Kravitz: «Mi alleno coi pantaloni di pelle. Così posso farlo ovunque». E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

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