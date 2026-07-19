Nel 2026, in occasione delle World Series of Poker a Las Vegas, un giocatore italiano ha vinto un braccialetto. Si tratta di Sergio Benso, che ha ottenuto il primo titolo italiano della manifestazione di quest'anno. La vittoria di Benso ha rappresentato il primo braccialetto conquistato da un italiano in questa edizione, eliminando lo zero dalla lista dei vincitori nazionali ai Mondiali di poker.

La spedizione azzurra in quel di Las Vegas del 2026 ha visto Sergio Benso conquistare l'unico braccialetto italiano di quest'anno. L'acuto di Benso ha tolto lo zero dal medagliere italico dei "Mondiali". Vediamo quindi l'elenco aggiornato dei braccialetti italiani alle WSOP dal primo, datato 1995, all'ultimo Il medagliere di ogni annata WSOP vede gli Stati Uniti surclassare il resto delle nazioni. Ovviamente c'è da considerare quanta percentuale del field è a stelle e strisce. L'Italia all time com'è messa. Vediamo l'elenco aggiornato al 2026 dei braccialetti italiani alle WSOP Il giochino che tanti amano è di recente "scoperta". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'elenco (aggiornato) di tutti i braccialetti WSOP vinti da giocatori italiani

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