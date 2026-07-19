Lecce piega ungheresi dell' Haladás 1-0 in amichevole

Il Lecce ha battuto l'FC Haladás per 1-0 in un'amichevole disputata nel pomeriggio a Szombathely, in Ungheria. La squadra aveva svolto una sessione di allenamento mattutina a Fürstenfeld, con esercitazioni tecniche e sulle palle inattive, prima di trasferirsi sul campo ungherese. La partita si è svolta alle 17:30.

Dopo la seduta mattutina a Fürstenfeld, che ha visto il Lecce al lavoro in un'attivazione tecnica ed esercitazioni sulle palle inattive, la squadra si è trasferita nel pomeriggio a Szombathely (Ungheria), dove ha affrontato l'FC Haladás alle 17:30. Successo per 1-0 per la squadra di Di Francesco con un gol di Laerke al 53'. Non hanno preso parte alla gara: Štulic, Berisha, Pérez, Gandelman, Banda, Esteban e Kaba. Domani mattina il programma prevede una singola seduta di scarico al mattino. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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