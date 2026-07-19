Le toghe | troppo lavoro col decreto Migranti

Le toghe hanno segnalato un aumento del carico di lavoro a causa del decreto Migranti. Secondo quanto riferito, il provvedimento ha portato a un incremento delle pratiche e delle procedure giudiziarie legate all’immigrazione. La questione viene discussa in relazione alla pressione sugli uffici giudiziari, che si trovano a gestire un numero maggiore di casi rispetto al passato. La discussione si concentra sulla capacità di gestione del sistema giudiziario e sulla necessità di risposte rapide e adeguate.

È sempre interessante osservare come le persone si lamentino del numero eccessivo di immigrati presenti in Italia soltanto se la cosa lì tocca direttamente. Sostanzialmente è ciò che fanno anche i presidenti dei Tribunali di Roma, Milano, Torino, Palermo, Brescia, Caltanissetta, Lecce, Messina, Trento e Trieste, i quali hanno scritto una lettera a Carlo Nordio, citata ieri dal Fatto, per lamentarsi dei «flussi insostenibili» di stranieri in ingresso. Si tratta di una lamentazione più che comprensibile da cui però i magistrati fanno derivare richieste vagamente sorprendenti.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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