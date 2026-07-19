Le principesse Leonor e Sofia di Spagna sono arrivate negli Stati Uniti per la finale dei Mondiali 2026. La nazionale spagnola ha ottenuto l'accesso alla partita dopo aver battuto la Francia 2-0, tornando a disputare una finale mondiale maschile 16 anni dopo il successo del 2010 in Sudafrica. Le due principesse sono state viste nel pubblico, in attesa dell'inizio della partita.

La Spagna ha conquistato l'accesso alla partita di stasera dopo una vittoria per 2-0 contro la Francia, tornando a disputare una finale mondiale maschile 16 anni dopo il trionfo del 2010 in Sudafrica. L'Argentina si è qualificata battendo l'Inghilterra per 2-1 in una semifinale combattuta ad Atlanta. La partecipazione dei sovrani e delle loro figlie non rappresenta soltanto un gesto di sostegno alla squadra, ma conferisce all'appuntamento una dimensione istituzionale molto apprezzata dagli spagnoli. La famiglia reale ha raggiunto gli Stati Uniti seguendo il dispositivo di sicurezza consolidato. Il re, la regina Letizia e... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Le principesse Leonor e Sofia di Spagna volano negli Stati Uniti per la finale dei Mondiali 2026 sperando di rivivere l'emozione provata nel 2010 da bambine

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Princess Leonor in a green military uniform at an award ceremony.

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