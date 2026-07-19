A San Giovanni in Persiceto si è svolta una festa anni Settanta chiamata Funkyland, con migliaia di partecipanti. L’evento ha visto un grande afflusso di persone, che hanno partecipato a una celebrazione a tema musicale e culturale degli anni Settanta. Le immagini scattate durante la giornata mostrano la partecipazione di un pubblico numeroso e l’atmosfera vivace della festa. Il servizio è disponibile per gli utenti registrati, che possono consultarlo nell’area personale.

Salva questo articolo e leggilo quando vuoi. Il servizio è dedicato agli utenti registrati. Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Ancora grandi numeri per Funkyland che nella sua 14esima edizione si è confermato una manifestazione entrata nel calendario degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate emiliana. Il centro storico di San Giovanni in Persiceto si è trasformato ancora una volta in un grande palcoscenico a cielo aperto, richiamando un pubblico proveniente da ogni parte d'Italia. Mai come quest'anno la partecipazione è stata così ampia e coinvolta, a testimonianza di una manifestazione in costante crescita e sempre più apprezzata. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Le foto di Funkyland, la festa anni Settanta con migliaia di partecipanti che colora San Giovanni in Persiceto

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