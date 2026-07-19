Circa il 50% dei bolognesi trascorrerà le ferie sotto le Torri. Non ci sono dati ufficiali sulle destinazioni estive, ma si sa che molte scelgono il mare, altre la montagna e alcune visitano capitali europee.

Ma dove vanno i bolognesi in vacanza? Partiamo dal presupposto che circa il 50% dei bolognesi passerà le ferie sotto le Torri. E non esiste per ora un dato ufficiale che certifichi dove effettivamente si rechino i bolognesi in estate. Il quadro storico però è chiaro. Il Riminese resta al primo posto, tallonato da mete classiche come Milano Marittima, Cesenatico e Cervia. Ideali per vacanze brevi, grazie alla vicinanza. Per chi preferisce il fresco ci sono le Dolomiti, le Alpi o l’Appennino. Frequentato sia in estate che in inverno. Tornando alle zone di mare molti scelgono anche Versilia o l’Isola d’Elba. Oppure, in linea con il resto del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Le Destinazioni Estive dei Bolognesi: Tra Mare, Montagna e Capitali Europee"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le Destinazioni Estive dei Bolognesi: Tra Mare, Montagna e Capitali Europee

Notizie e thread social correlati

Estate 2026, FlixBus potenzia il servizio da Milano: più di 200 destinazioni tra mare, montagna e grandi città (anche all’estero)Da Milano partono ora oltre 200 collegamenti diretti con destinazioni balneari in Liguria, Romagna e Puglia, oltre che in Veneto e Friuli.

Non solo mare, 5 capitali europee (e non) da visitare a giugno a meno di 400 euroCon l’arrivo di giugno, molte città europee e non solo si rivelano mete interessanti per i viaggiatori che desiderano scoprire nuove destinazioni.

Temi più discussi: Vacanze Estive 2026: mete, budget e nuovi trend in Italia; Estate 2026: Marocco, Egitto e Tunisia a prezzo di saldo. Dove conviene viaggiare; Dove andare in vacanza ad agosto? Le 31 migliori mete in Italia e all’estero per chi ancora non ha deciso; Prezzi delle vacanze in Europa: qual è il Paese più economico?.

Vacanze estive: tra mare, cultura e borghi la Sicilia sul podio delle destinazioni più amate La zona orientale vola: +12% di preferenze e secondo posto nella classifica nazionale Leggi l’articolo completo di Francesca Aglieri Rinella: lasicilia.visitlink.me/ixDNBz x.com

Ormai le mete estive mi paiono tutte dei villaggi vacanza reddit

VACANZE ESTIVE 2026 | Come cambiano le abitudini degli italiani tra budget, destinazioni e trasportiDa Ipsos Doxa, attraverso l'indagine FutureForTourism, arrivano dati interessanti sulle scelte degli italiani sulle vacanze estive ... ilsussidiario.net

Estate 2026. Le destinazioni preferite dagli italianiGli italiani continuano a partire, ma scelgono in modo completamente diverso rispetto a pochi anni fa. L’estate 2026 segna infatti il definitivo passaggio dalla vacanza di impulso alla vacanza ... secolo-trentino.com