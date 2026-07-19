Le Destinazioni Estive dei Bolognesi | Tra Mare Montagna e Capitali Europee
Circa il 50% dei bolognesi trascorrerà le ferie sotto le Torri. Non ci sono dati ufficiali sulle destinazioni estive, ma si sa che molte scelgono il mare, altre la montagna e alcune visitano capitali europee.
Ma dove vanno i bolognesi in vacanza? Partiamo dal presupposto che circa il 50% dei bolognesi passerà le ferie sotto le Torri. E non esiste per ora un dato ufficiale che certifichi dove effettivamente si rechino i bolognesi in estate. Il quadro storico però è chiaro. Il Riminese resta al primo posto, tallonato da mete classiche come Milano Marittima, Cesenatico e Cervia. Ideali per vacanze brevi, grazie alla vicinanza. Per chi preferisce il fresco ci sono le Dolomiti, le Alpi o l’Appennino. Frequentato sia in estate che in inverno. Tornando alle zone di mare molti scelgono anche Versilia o l’Isola d’Elba. Oppure, in linea con il resto del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Le Destinazioni Estive dei Bolognesi: Tra Mare, Montagna e Capitali Europee
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