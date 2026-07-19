Legambiente Carrara ha espresso preoccupazione sulla proprietà delle cave, sostenendo che si tratta di un bene pubblico. La posizione è stata comunicata in risposta a una causa intentata da 28 aziende, che hanno presentato ricorso al Tar per ottenere l’enfiteusi perpetua. La questione riguarda il riconoscimento di questo diritto sui terreni estrattivi, con le aziende che cercano di consolidare la proprietà a lungo termine.

Legambiente Carrara interviene per difendere la proprietà pubblica delle cave. E lo fa dopo la maxicausa fatta da 28 aziende che hanno fatto ricorso al Tar per il riconoscimento dell’ enfiteusi perpetua. "Il riconoscimento di un diritto di enfiteusi comporta per il titolare ampi poteri: oltre al diritto di utilizzare il fondo, percepirne i frutti e sfruttarne il sottosuolo perpetuamente - scrivono da Legambiente Carrara -, potrebbe dargli la possibilità di reclamare la proprietà stessa del fondo, liberandosi dal vincolo del canone. Una vera e completa espropriazione della collettività carrarina a favore di pochissimi privati. Il regolamento... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Le cave, un bene di tutti". Ambientalisti preoccupati

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