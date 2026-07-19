Sono ripresi i lavori alla rocca di Montefiore, ma la questione è tornata d'attualità a causa di una denuncia di Italia Nostra, che ha definito l'intervento come uno “sconcio lasciato a metà”. La ong ha evidenziato che i lavori non sono stati completati e che sono stati lasciati elementi incompleti. La polemica si riaccende dopo le critiche rivolte in passato al progetto di intervento.

Riesplode la polemica per i lavori alla rocca di Montefiore. L’accusa arriva ancora una volta da Italia Nostra: "Uno sconcio lasciato a metà". Il riferimento dell’associazione, sezione di Valmarecchia, Forlì e Ravenna, è ai " lavori di sventramento del torrione dalla Ghirlanda " e a quello che viene considerato "lo sfregio di una parte della rocca malatestiana di Montefiore". La denuncia di Italia Nostra segue quella dello scorso ottobre, quando l’associazione parlò di "pietre trecentesche prese a martellate". Seguirono un esposto in Procura, le polemiche (sul caso intervenne anche Massimo Giletti) e la replica dell’amministrazione comunale... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori alla rocca, riesplode il caso: "Uno sconcio lasciato a metà"

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