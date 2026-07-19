L’Auditorium Bertoli diventi hub creativo

Da ilrestodelcarlino.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Auditorium Bertoli sarà trasformato in un centro dedicato alle attività artistiche e sociali. L’amministrazione invita le organizzazioni del Terzo settore a presentare proposte innovative e audaci per il suo utilizzo. Non sono stati forniti dettagli sul processo di selezione o sui finanziamenti disponibili. La richiesta è aperta a tutte le realtà interessate a contribuire alla riqualificazione dello spazio. La decisione finale sarà presa sulla base delle proposte ricevute.

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"Vogliamo che l’Auditorium Bertoli diventi uno dei cuori pulsanti delle espressioni artistiche e aggregative della nostra città: invitiamo quindi il mondo del Terzo settore a rispondere con proposte coraggiose e inedite". Con queste parole l’assessore alla cultura Federico Ferrari presenta il piano di rilancio dell’auditorium di via Pia, la cui gestione sarà oggetto di un bando che il Comune si appresta a pubblicare. Lo spazio, inaugurato nel 2010, consta di un palco, 72 posti per il pubblico ed è dotato di attrezzature foniche, luci, audio e sistema di videoproiezione di ottimo livello: è già teatro di diverse iniziative estemporanee e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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