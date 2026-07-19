Un'astrologa ha dichiarato che ogni segno zodiacale ha una frequenza energetica specifica, che può essere accentuata con profumi particolari. Per l'estate 2026, sono stati suggeriti diversi profumi-portafortuna in base allo Zodiaco. Per esempio, l'Ariete, descritto come impulsivo e avventuroso, dovrebbe optare per una fragranza speziata e passionale.

Ariete: il profumo speziato e passionale «Instancabile, impulsivo e sempre pronto a buttarsi nella prossima avventura, l'Ariete ha bisogno di una fragranza che tenga il passo con il suo temperamento. Le note di pepe rosa, zenzero, cannella e ambra ne alimentano il coraggio, accendono il carisma e trasformano ogni nuova esperienza in un'occasione da vivere fino in fondo. Per l’Ariete, segno governato da Marte, Guerlain Absolus Allegoria Épices Exquises è un talismano di energia e audacia: le sue note speziate enfatizzano carisma e capacità decisionale. Una scia calda e avvolgente che accompagna e valorizza lo spirito intraprendente dell'Ariete, trasformando ogni sua sfida in un’occasione per brillare con passione e sicurezza». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'astrologa Terry Alaimo: «Ogni segno zodiacale vibra infatti su una precisa frequenza energetica, che può essere esaltata attraverso note olfattive». Qui i profumi-portafortuna per l'estate 2026 secondo lo Zodiaco

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