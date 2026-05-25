Alcune persone scelgono profumi agrumati per sentirsi energiche e dinamiche, mentre altre preferiscono fragranze gourmand e vanigliate per un effetto avvolgente e confortevole.

C ’è chi sceglie fragranze agrumate per sentirsi energica e dinamica, chi invece si rifugia in note gourmand e vanigliate per avvolgersi di comfort. I profumi sono, a tutti gli effetti, linguaggio invisibile che racconta personalità, emozioni e persino il modo in cui vogliamo presentarci al mondo. Dalle fragranze fresche e leggere alle composizioni più intense e sensuali, ogni scelta olfattiva parla di noi molto più di quanto immaginiamo. Parola di esperto. Profumi al riso: la fragranza rassicurante è nuova tendenza tra le essenze X Profumi e personalità: cosa racconta di noi la fragranza che scegliamo. «La scelta del profumo racconta molto di ciò che una persona vuole comunicare agli altri. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Vaniglia, agrumi, patchouli o note “pulite”: ogni profumo racconta qualcosa di noi. I profumi, infatti, parlano di emozioni, ricordi, personalità. E dei come vogliamo essere percepiti

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