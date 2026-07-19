Un designer di monete ha raccontato di aver ricevuto l’incarico di creare una moneta dedicata a San Tommaso, con lo stemma di un papa. La prima prova, realizzata in breve tempo, ha ricevuto l’approvazione senza modifiche. La sua ultima opera è dedicata a papa Leone XIV, e questa commissione si aggiunge a una lunga serie di lavori nel campo numismatico.

Quando le venne commissionata una moneta su San Tommaso, con tanto di stemma di papa Prevost, inevitabile lì per lì fu un po’ di ansia da prestazione. E invece andò subito bene alla prima: disegno promosso. Del resto, quello di Miriam Mazzali, coin designer (in italiano: disegnatrice di monete), scultrice e maestra incisora, pratese d’adozione, era un committente davvero speciale: il governatorato dello Stato di Città del Vaticano. E scusate se è poco. Da pochi giorni, il suo piccolo e prezioso capolavoro, la moneta in argento appartenente al ciclo degli Apostoli e, nello specifico, dedicata a San Tommaso, viaggia sul sito ufficiale della filatelica e numismatica del Vaticano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Papa Leone.

© Lanazione.it - L’artista delle monete. Vita da ‘coin designer’: "L’ultima creazione per papa Leone XIV"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rethinking Modern Coin Design with Micheal Gaudioso

Notizie e thread social correlati

Papa Leone XIV con le sneakers vintage: sono delle rare scarpe Nike da 30 euroNel trailer del suo nuovo documentario, il Papa è stato mostrato con un look inusuale per lui, indossando le vesti religiose e un paio di sneakers...

Leggi anche: Papa Leone XIV oggi a Lampedusa, la visita pastorale dedicata ai migranti in diretta | Leone XIV è arrivato sull'isola

Argomenti più discussi: Croazia, una serie di monete per la REGINA JELENA LA GLORIOSA; Quando il denaro diventa arte: apre a Ripatransone la mostra Heavy Matter; Roma eventi weekend. Stefano Bollani e Daniel Harding alla Basilica di Massenzio, Litfiba a Capannelle e tanto altro; Heavy Matter. Anatomia del denaro: la mostra di Piotr Hanzelewicz a.

[Fuoco e Sangue] Qual è il potere d'acquisto di 10k Draghi d'Oro durante la Danza? reddit

Vita da artista, il tiktokese applicato ai beni culturaliCon Vita da artista (Rai Cultura/Rai 3), Jacopo Veneziani ci prende per mano e ci porta a spasso tra atelier e dimore storiche. Fin qui, tutto bellissimo: il mondo dell’arte è pieno di stimoli. Il ... corriere.it