L’Ac Pavia ha annunciato che anche nella stagione 2026-27 continuerà a disputare le partite casalinghe al “Giovanni Paolo II” in via Stafforini. Non cambierà stadio nonostante la promozione ai play off e il successo tra i tifosi durante la cavalcata trionfale. La squadra ha deciso di non giocare al Fortunati, confermando l’uso dello stesso impianto per la prossima stagione.

È stata promossa ai play off, ha avuto un notevole seguito di tifosi nella sua cavalcata trionfale, ma in Promozione non cambierà stadio. L’ Ac Pavia anche nella stagione 2026-27 continuerà a giocare le partite casalinghe al “ Giovanni Paolo II “ in via Stafforini. È stata la società a comunicarlo, dicendo che "negli ultimi mesi, ha portato avanti una trattativa con il Pavia Calcio 1911 per l’utilizzo dello stadio “ Pietro Fortunati “ per la prossima stagione sportiva". La squadra che l’altra sera si è ufficialmente presentata al suo pubblico organizzando un momento di condivisione sul Ticino, avrebbe voluto "offrire una cornice adeguata all’ambizione del nostro progetto, al percorso compiuto finora, culminato con la vittoria dei playoff di Prima Categoria e alla grande partecipazione della città e della tifoseria". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - L’annuncio dell’Ac Pavia: "Non giocheremo al Fortunati"

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