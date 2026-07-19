Dal piazzale di Castel Gandolfo, il Papa ha affermato che Dio non si impone con la forza e che la Chiesa dovrebbe essere umile e discreta. Le sue parole sono state ascoltate da fedeli e visitatori presenti nel borgo dei Castelli Romani, nonostante le temperature elevate. L’evento si è svolto dall’ingresso del Palazzo Apostolico, con il Papa che ha parlato a voce alta dal palchetto allestito per l’occasione.

Secondo Angelus da piazza della Libertà a Castel Gandolfo, dove il Papa sta trascorrendo un periodo di riposo. Nonostante le temperature proibitive, il borgo dei Castelli Romani è stato invaso da fedeli e turisti che hanno ascoltato le parole di Leone XIV pronunciate dall’ingresso del Palazzo Apostolico, da un palchetto. Il pensiero per le guerre. Nel suo messaggio, il Papa non ha dimenticato i conflitti in corso. “ Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi Paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza”, ha detto prima della recita dell’Angelus. “Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti e al generoso impegno per la pace curiamo anche la nostra costante preghiera”, ha affermato insistendo su un tema che gli sta particolarmente a cuore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'angelus di Leone: "Dio non si impone con la forza. La Chiesa si faccia piccola"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Angelus, 12 luglio 2026 Papa Leone XIV LIS

Notizie e thread social correlati

Leone XIV: Dio si fida di noi, si riveli la sua forza che cambia il male in beneDurante l’Angelus di oggi, celebrato nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, il Papa ha sottolineato il rapporto tra la Chiesa di Roma e le altre...

Repubblica: “La solitudine di Lukaku. Faccia a faccia con Conte poi si allena in disparte”In una giornata di allenamento, l’attaccante ha avuto un confronto diretto con l’allenatore e successivamente si è allenato da solo in disparte.

Temi più discussi: Leone XIV: il mondo ha bisogno di pace e frutti di bene; Angelus del Papa da Castel Gandolfo: Tornano a soffiare venti di guerra, non spengano la speranza; Papa Leone XIV durante l’Angelus: La generosità di Dio non è ingenua, ma saggia e crede in noi; Il Papa all’Angelus. Un Padre che non smette di seminare - Comunione e Liberazione.

Nel corso dell'Angelus celebrato in piazza della Libertà a Castel Gandolfo, papa Leone ha rivolto un nuovo appello alla pace, invitando i fedeli a non distogliere lo sguardo dalle popolazioni colpite da guerre e violenze. Continuiamo a seguire con appren x.com

Castel Gandolfo, l'Angelus del Papa: Non dimentichiamoci di chi muore per le guerreIl Pontefice, per la seconda domenica, tiene la preghiera mariana di mezzogiorno in piazza della Libertà, nel borgo dei Castelli Romani dove sta trascorrendo un periodo di riposo. Dopo la recita dell' ... msn.com

Papa Leone XIV: Il Regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzaniaContinua la recita della preghiera dell’Angelus da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Il Papa si unisce ai fedeli e ai pellegrini convenuti davanti al Palazzo Apostolico delle Ville Pontificie pe ... acistampa.com

Fratelli, come se la caverà questa lista in purga il nemico? reddit