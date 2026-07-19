Faticanti ha dichiarato di essere stato cercato dall’Avellino già a gennaio, ma ha scelto di rimanere con la Juventus Next Gen fino alla fine del suo percorso. La sua presentazione come nuovo giocatore dell’Avellino è avvenuta in una conferenza stampa. La sua scelta di completare l’esperienza con la squadra giovanile della Juventus prima di trasferirsi in un nuovo club è stata confermata dallo stesso calciatore.

di Francesco Spagnolo Faticanti nella conferenza stampa di presentazione come giocatore dell’Avellino ha svelato un retroscena di calciomercato. Le sue parole. Il mercato estivo dell’Avellino si accende con un colpo di grande prospettiva per il centrocampo. I riflettori sono tutti puntati su Giacomo Faticanti, giovane talento giunto in Irpinia in prestito dalla Juventus Next Gen. Il calciatore si è presentato ufficialmente ai suoi nuovi tifosi e alla stampa, mostrando una maturità sorprendente e le idee chiarissime sul percorso intrapreso. Dietro al suo approdo in biancoverde c’è una storia di corteggiamenti prolungati e scelte ponderate. La dirigenza campana, infatti, si era mossa con decisione già durante la sessione di riparazione invernale, ma le cose non erano ancora mature. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Avellino.

© Juventusnews24.com - L’ammissione di Faticanti: «L’Avellino mi voleva già a gennaio, ma ho preferito finire il mio percorso con la Juventus Next Gen»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Juventus Next Gen, Puczka e Faticanti verso il prestito: Hertha e Avellino alla finestraDue giovani della Juventus Next Gen, Puczka e Faticanti, sono in trattativa per un trasferimento in prestito, con club come Hertha Berlino e Avellino...

Juventus Next Gen, Moruzzi e Faticanti ufficiali all’Avellino: il comunicato e i dettagli delle due operazioniMoruzzi e Faticanti, giocatori della Juventus Next Gen, sono stati ufficialmente ceduti all’Avellino con la formula del prestito.

Temi più discussi: Faticanti, l'Avellino e il saluto alla Juve: Trattativa nata a gennaio. Poi un pensiero per Baldini...; Ha già esordito in Nazionale ma accetta la Serie B: per la colonna della Juve dei giovani è un salto cruciale; Faticanti-Moruzzi, doppia cessione Juve all'Avellino: i dettagli dell'operazione; L’altra Juve, quella che compra: nuovo blitz in chiusura, ecco Konate.

L’Avellino accelera sul mercato: possibile chiusura in settimana per Brando Moruzzi e Giacomo Faticanti dalla Juventus Next Gen. Accordi già raggiunti con i club per Pyyhtiä e Kouadio, si attende il sì dei giocatori. @DiMarzio x.com

L’ammissione di Faticanti: L’Avellino mi voleva già a gennaio, ma ho preferito finire il mio percorso con la Juventus Next GenFaticanti nella conferenza stampa di presentazione come giocatore dell’Avellino ha svelato un retroscena di calciomercato. Le sue parole Il mercato estivo dell’Avellino si accende con un colpo di gran ... msn.com

Giacomo Faticanti and Brando Moruzzi join Avellino on loan - Juve News Live reddit

Faticanti: Trattativa con l'Avellino iniziata a gennaio, sono pronto per la serie BIl centrocampista in arrivo in prestito dalla Juventus Next Gen si è presentato oggi in conferenza stampa al club irpino ... tuttojuve.com