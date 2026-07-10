Moruzzi e Faticanti, giocatori della Juventus Next Gen, sono stati ufficialmente ceduti all’Avellino con la formula del prestito. I due calciatori si sono trasferiti in Irpinia e sono ora a disposizione della nuova società. La comunicazione ufficiale è stata pubblicata nelle ultime ore, confermando l’accordo tra le parti per questa operazione di mercato. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle tempistiche o eventuali clausole contrattuali è stato reso noto.

di Francesco Spagnolo Juventus Next Gen, Moruzzi e Faticanti sono ufficialmente due giocatori dell’Avellino. Si trasferiscono in Irpinia con la formula del prestito. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi di .com, ora sono ufficiali i passaggi di Giacomo Faticanti e Brando Moruzzi all’Avellino con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027 con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Juve. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Il centrocampista è reduce da un’ottima stagione con la Juventus Next Gen culminata con la chiamata in Nazionale maggiore e l’esordio contro la Grecia e la prossima stagione si cimenterà nel campionato cadetto per continuare il percorso di crescita e trovare continuità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, Moruzzi e Faticanti ufficiali all’Avellino: il comunicato e i dettagli delle due operazioni

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