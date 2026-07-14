Lamine Yamal i record e il fratello star dei social | chi è la stella della Spagna che può togliere un primato a Mbappé

Da ilmessaggero.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lamine Yamal, 19 anni, è il giocatore più giovane della Spagna a partecipare a una semifinale mondiale. Ha appena compiuto 19 anni e si prepara a scendere in campo contro la Francia. È diventato una figura nota anche sui social, dove il fratello ha guadagnato popolarità. Yamal ha già stabilito record nel suo percorso e potrebbe superare alcuni primati di giocatori come Mbappé.

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Il numero 19 della Spagna ha appena compiuto 19 anni ed è pronto a scendere in campo, come uomo più importante della sua squadra, contro la Francia nella prima semifinale mondiale. Stiamo parlando di Lamine Yamal, esterno offensivo del Barcellona e della Roja, che ha il sogno di guidare la sua nazionale alla vittoria finale. Il record di precocità A 19 anni e un giorno Lamine Yamal entrerebbe nella storia dei Mondiali come terzo giocatore più giovane a scendere in campo in una semifinale. La stella del Barcellona è pronto a togliere lo scettro a un altro protagonista in campo a Dallas, tale Kylian Mbappé, numero 10 e trascinatore della nazionale francese. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Il fratellino di Lamine Yamal si è tagliato i capelli come Mbappé.

Video Il fratellino di Lamine Yamal si è tagliato i capelli come Mbappé.

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Temi più discussi: Spagna, per Lamine Yamal contro il Belgio è l’ultima chiamata; Lamine Yamal stabilisce un record, sfidando audacemente la nazionale francese.; Perché il padre di Lamine Yamal non è ai Mondiali 2026? Dalla Spagna: È malato; Yamal, dove sei? Al festival del gol manca solo lui ma la Spagna ha fiducia.

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