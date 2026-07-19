L’altro Lionel dell’Argentina

Nel 2018, Lionel Scaloni è stato nominato allenatore della nazionale argentina di calcio. Aveva poco più di 40 anni e aveva smesso di giocare da tre anni. Prima di questa nomina, non aveva mai ricoperto ruoli da primo allenatore, né in squadre giovanili né in club professionistici.

Nel 2018 Lionel Scaloni divenne allenatore della nazionale argentina maschile di calcio. Aveva da poco compiuto 40 anni: da tre non era più un calciatore, ma ancora non era mai stato primo allenatore, nemmeno di una squadra giovanile o di club. Fu scelto per prendere, giusto per un paio di partite, il posto che era stato di Jorge Sampaoli, di cui era uno degli assistenti. Sampaoli era stato esonerato dopo che ai Mondiali l’Argentina era stata eliminata agli ottavi di finale, e come si fa in questi casi Scaloni fu nominato ad interim, come cosiddetto traghettatore, per gestire l’ordinaria amministrazione della squadra in attesa della nomina di un nuovo allenatore più esperto e affermato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Can Lionel Messi lead Argentina to another World Cup trophy | ESPN FC

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