L’abito a rete | la texture che reinventa il concetto di sovrapposizione

Da lifeandpeople.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In estate, l’abito a rete rappresenta una soluzione elegante per affrontare il caldo senza rinunciare allo stile. La sua trama, con una texture a rete, crea un effetto di sovrapposizione visiva, aggiungendo struttura a un look semplice. Questa scelta permette di indossare capi leggeri, mantenendo un aspetto raffinato. La texture a rete si distingue per il suo design che reinventa il concetto di sovrapposizione, offrendo un’alternativa alla classica abbigliamento estivo.

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Life&People.it Quando il clima è rovente, la soluzione più elegante non è sempre indossare meno; a volte è indossare diversamente. L’ abito a rete dimostra questo principio grazie ad una trama e sguardo nella stessa misura, aggiungendo struttura visiva ad un look estivo altrimenti semplice. Il risultato estetico è un capo capace di vestire più pesando meno, un’equazione visiva impeccabile progettata per i giorni più caldi dell’anno. Le origini: la cotta medievale e la space age. La maglia a rete nasce storicamente come gesto di rottura nei confronti della tradizione sartoriale classica. Nel 1966, a Parigi, la haute couture assiste alla presentazione della collezione realizzata da Paco Rabanne con materiali del tutto inediti: metalli assemblati, plastica e alluminio tutti lavorati a mano. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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