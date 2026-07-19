Life&People.it Quando il clima è rovente, la soluzione più elegante non è sempre indossare meno; a volte è indossare diversamente. L’ abito a rete dimostra questo principio grazie ad una trama e sguardo nella stessa misura, aggiungendo struttura visiva ad un look estivo altrimenti semplice. Il risultato estetico è un capo capace di vestire più pesando meno, un’equazione visiva impeccabile progettata per i giorni più caldi dell’anno. Le origini: la cotta medievale e la space age. La maglia a rete nasce storicamente come gesto di rottura nei confronti della tradizione sartoriale classica. Nel 1966, a Parigi, la haute couture assiste alla presentazione della collezione realizzata da Paco Rabanne con materiali del tutto inediti: metalli assemblati, plastica e alluminio tutti lavorati a mano. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - L’abito a rete: la texture che reinventa il concetto di sovrapposizione

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