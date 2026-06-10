Un nuovo trend di moda estiva si concentra su tessuti sportivi trasparenti e superfici a rete, meno convenzionali rispetto alle classiche proposte romantiche o effetto lingerie. Le scelte di abbigliamento puntano su materiali leggeri e traslucidi, con un aspetto più pratico e funzionale. La sperimentazione con texture sportive vede l’uso di capi che combinano trasparenza e performance, creando un effetto visivo più audace e moderno.

Quando si parla di trasparenza si pensa subito ad abiti romantici e pezzi effetto lingerie. Niente di tutto questo stavolta. Per il 2026 la tendenza vedo non vedo si traduce in qualcosa di molto più inedito, oltre che di portabile. Da cominciare a indossare in città, senza aspettare di essere al mare. La trasparenza più interessante, infatti, è quella che si traduce in felpa see-through e gonna a rete. Da una parte un capo sportivo che vive una seconda vita, dall’altra un pezzo d’abbigliamento solitamente riservato alle vacanze e alla spiaggia. Ora questo binomio sorprendente unisce le forze per portare una ventata di freschezza e di novità. Sperimentando un mood urbano e cambiando ogni punto di riferimento. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il vedo non vedo meno scontato dell’estate è quello che punta su texture sportive see-through e superfici a rete

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Do You Need to Deep Condition in the Summer

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