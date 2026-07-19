la vita dietro i muri delle carceri

Il 14 luglio è stata visitata la casa circondariale di Regina Coeli a Roma, organizzata dall’Alleanza per l’articolo 27 della costituzione, rete di associazioni che monitora le condizioni nelle carceri. La visita ha coinvolto spazi di detenzione, con attenzione alle condizioni di vita dei detenuti. Nessun dettaglio su eventuali situazioni specifiche o dichiarazioni rilasciate durante la visita.

Il 14 luglio sono stata alla casa circondariale di Regina Coeli, in via della Lungara, a Roma. La visita è stata organizzata dall’Alleanza per l’articolo 27 della costituzione, una rete di associazioni che da anni monitora la vita nelle carceri. Ne fanno parte, tra le altre, Antigone, il Coordinamento nazionale comunità accoglienti (Cnca), la Società della ragione, l’Arci e molte altre realtà impegnate sui temi della giustizia e dell’esecuzione penale. Nella delegazione c’erano persone che da sempre si occupano di carcere: Hassan Bassi, del Cnca, che ha organizzato l’evento; Stefano Anastasia, garante dei detenuti della regione Lazio; la senatrice Ilaria Cucchi; e Walter Massa, presidente nazionale dell’Arci. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Spotlight. Sbarre, viaggio nelle carceri italiane

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