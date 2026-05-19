Un concerto presso il centro culturale Martinitt ha portato sul palco alcuni giovani artisti che usano il rap per raccontare la propria esperienza nelle carceri minorili. Le loro canzoni parlano di difficoltà, sforzi e sogni di libertà, offrendo uno spaccato diretto sulla realtà che vivono tra le mura di detenzione. I partecipanti sono ragazzi coinvolti in percorsi di riabilitazione, che attraverso la musica cercano di esprimere emozioni e riflettere sul loro percorso di vita.

? Punti chiave Come può il rap trasformare il dolore delle carceri in musica?. Chi sono i ragazzi che hanno scritto queste storie tra le sbarre?. Perché il confine tra detenuti e cittadini è così sottile?. Cosa succede quando i giovani usciti dal carcere tornano nelle piazze?.? In Breve Spettacolo martedì 19 maggio ore 21 presso il Teatro Martinitt di via Pitteri 58.. Kento raccoglie testimonianze in oltre dieci strutture penitenziarie italiane dal 2011 a oggi.. Ingresso al teatro previsto tra i 18 e i 20 euro con infoline dedicata.. Performance include video dei laboratori sociali realizzati con i ragazzi detenuti.. Martedì 19 maggio alle ore 21, il Teatro Martinitt di Milano ospiterà Kento per lo spettacolo La cella di fronte, un progetto che trasforma l’esperienza vissuta nelle carceri minorili in narrazione teatrale e musica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kento al Martinitt: il rap racconta la vita nelle carceri minorili

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