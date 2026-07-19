La tutela della biodiversità | il piano dello zoo contro il caldo record e il rischio estinzione

Da lanazione.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Giardino Zoologico di Pistoia ha avviato misure per proteggere gli animali durante il caldo record di questa estate. Sono stati aumentati i controlli sull’idratazione degli esemplari e installate nuove aree d’ombra. La gestione si concentra anche sulla riduzione dello stress legato alle alte temperature, con programmi di monitoraggio continuo. Nessuna informazione su eventuali spostamenti o interventi specifici, solo interventi per garantire la sopravvivenza degli animali durante le ondate di calore.

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Pistoia, 19 luglio 2026 – C’è un filo invisibile che collega le colline di Pistoia ai polmoni verdi e più remoti del pianeta. É il filo della vita di ogni specie a rischio di estinzione che il Giardino Zoologico di Pistoia custodisce ogni giorno. Il parco, che accoglie oltre 500 animali appartenenti a circa 100 specie differenti e che si estende su sette ettari di terreno, fa parte dell’Eaza, la più grande rete di zoo e acquari in Europa che svolge un ruolo cruciale nella protezione della biodiversità. Il Giardino zoologico è attivamente impegnato in progetti di ricerca, salvaguardia delle specie e benessere animale. Il rischio. Ed è proprio con l’arrivo dell’estate e le alte temperature che contrasta le ondate di calore con misure efficaci e curiose, come i ghiaccioli arricchiti con frutta e verdura per i piccoli primati, i lemuri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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