Davanti al Colosseo, alcune statue di ghiaccio si stanno sciogliendo a causa delle alte temperature che negli ultimi giorni hanno raggiunto livelli record. La protesta di Greenpeace evidenzia come il caldo estremo possa mettere a rischio un lavoratore su dieci. Le temperature elevate stanno causando il rapido scioglimento delle statue, simbolo della manifestazione contro il clima caldo.

Trestatue di ghiaccioche, davanti al Colosseo, si sciolgono alsole, sotto letemperature torrideche negli ultimi giorni stanno funestando il nostro Paese. È questa la protesta diGreenpeace Italiaandata in scena oggi nella Capitale, proprio nel giorno in cui ricorre laGiornata europea per le vittime della crisi climatica globale. Un flash mob che si lega a doppio filo con il tema delle scarse tutele sul luogo di lavoro. Le tre statue rappresentavano infattiuna bracciante, un operaio edile e un rider, ovvero alcune delle categorie più esposte alle devastantiondate di calore, che mettono a rischio quasi un lavoratore su dieci. Unacanicola anomalama che, anno dopo anno, sembra diventata la normalità, con temperatura che arrivano a superare sempre più spesso i40 gradi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Greenpeace, al Colosseo la protesta contro il caldo record: ‘A rischio un lavoratore su 10’

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