Durante l’estate, sui social si moltiplicano le foto di spiagge esotiche, aperitivi al tramonto e escursioni in luoghi mozzafiato. Le immagini mostrano momenti di relax e avventura, creando un’immagine ideale delle vacanze. Questo fenomeno alimenta la Fomo, la paura di perdere esperienze, spingendo molte persone a confrontarsi con sentimenti di insoddisfazione o ansia.

Ogni estate i social network si trasformano in una galleria di immagini che raccontano spiagge tropicali, aperitivi al tramonto, trekking panoramici e soggiorni in località da sogno. Facebook, Instagram e TikTok restituiscono l’impressione che tutti stiano vivendo esperienze straordinarie. Ma quella che osserviamo è solo una parte della realtà: una selezione di momenti accuratamente scelti, modificati e condivisi per mostrare il lato migliore di una vacanza. Questo fenomeno non è privo di conseguenze. Sempre più studi dimostrano che l’esposizione continua a contenuti idealizzati può incidere sul benessere psicologico, alimentando sentimenti di inadeguatezza, insoddisfazione e ansia da confronto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La trappola della vacanza perfetta: cos’è la Fomo e come evitarla

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