In 24 ore, sulla Statale 36 sono transitati fino a 110.000 veicoli, con un calo di circa 10.000 rispetto all’anno precedente. Per gestire l’afflusso elevato di auto in vista del grande esodo di fine luglio, è stato attivato un piano anti caos. La strada ha registrato un aumento di traffico, portando a un “surriscaldamento” della viabilità. La misura mira a prevenire congestioni durante il picco di mobilità previsto.

Lecco, 19 luglio 2026 – Fino a 110mila automobilisti in transito ogni giorno sulla Statale 36. Sono 10mila e il 10% in meno rispetto all’ anno scorso, ma sono comunque tanti. In base alle rilevazioni pubblicate sull’ultimo bollettino dell’Osservatorio del traffico, a giugno sull’asfalto della Statale 36 del lago di Como e dello Spluga sono transitati fino a 110mila automobilisti e camionisti nei periodi di massima punta durante la fascia diurna dalle 6 di mattina alle 22 di sera: sono quasi 9mila all’ora, 115 al minuto, quasi due al secondo. https:www.ilgiorno.itleccocronacacontromano-statale-36-colico-cme9q5ws La galleria del Monte Piazzo . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Super 36 “surriscaldata”: in 24 ore 110mila veicoli, scatta il piano anti caos in vista del maxi esodo di fine luglio

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