Strade e vacanze verso il grande esodo | Anas dal 24 luglio la sospensione di 1175 cantieri Fino al 7 settembre

Dal 24 luglio al 7 settembre, 1175 cantieri saranno sospesi lungo le strade gestite da Anas, in occasione del previsto aumento dei flussi veicolari per le vacanze estive. La società del Gruppo FS ha annunciato l’attivazione del piano “Estate sicura 2026”, che prevede il potenziamento del personale e la riduzione delle attività di cantiere per favorire la circolazione. La misura si inserisce nel tentativo di garantire maggiore fluidità durante il periodo di maggiore afflusso di veicoli.

Di seguito un comunicato diffuso da Anas: Scatta il piano “Estate sicura 2026”: in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane Anas (società del Gruppo FS) potenzierà l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414). In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas dal 20 luglio e fino al 6 settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. I dati sono stati annunciati nel corso... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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