Il 14 luglio 2026 è stata varata la petroliera militare Aleksei Shein, quarta unità del Progetto 23130, nel cantiere Nevsky Shipyard. Questa nave rappresenta la terza costruita in serie nell’ambito di un programma della Marina russa volto al rinnovamento della logistica navale. La Aleksei Shein rafforza la capacità della Flotta del Baltico di gestire rifornimenti e supporto alle unità operative nella regione.

Il 14 luglio 2026 il cantiere Nevsky Shipyard di Progetto 23130 Shlisselburg ha varato la Aleksei Shein (904), quarta unità del Progetto 23130 e terza costruita in serie nell’ambito del programma avviato dalla Marina russa per il rinnovamento della propria componente logistica navale. L’entrata in acqua della nave rappresenta una nuova fase del piano di ammodernamento delle capacità di supporto alle operazioni marittime, finalizzato a sostituire progressivamente le petroliere ausiliarie di epoca sovietica con piattaforme caratterizzate da maggiore autonomia, interoperabilità e capacità di rifornimento in mare. Sebbene il varo costituisca un passaggio industriale rilevante, l’unità dovrà completare l’allestimento, le prove in mare e il processo di accettazione prima dell’effettiva immissione in servizio operativo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - La Russia vara la petroliera militare Aleksei Shein: rafforzata la capacità logistica della Flotta del Baltico

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