Sempre più giovani partecipano a rievocazioni medievali, frequentano castelli e indossano abiti d’epoca, riscoprendo il fascino del Medioevo. Questa tendenza si affianca a un crescente interesse per attività legate ai cavalieri, alle armature e alle battaglie storiche, mentre la tecnologia domina la quotidianità con intelligenza artificiale, smartphone e social network. Nonostante il contesto digitale, la passione per il passato medievale si manifesta come una forma di evasione e di ricerca di identità.

C’è un paradosso che racconta bene il nostro tempo. È evidente che mai come oggi viviamo circondati dalla tecnologia: intelligenza artificiale, smartphone, realtà virtuale e social network scandiscono le nostre giornate. Eppure, proprio mentre il futuro corre sempre più veloce, sono in milioni i giovani che sembrano volgere lo sguardo verso un passato lontanissimo. Non quello della nostalgia per gli anni Ottanta o Novanta, ma quello dei castelli, delle abbazie, dei cavalieri e dei pellegrini. Il Medioevo è tornato. O, per meglio dire, è tornato il suo immaginario. Lo si vede nei videogiochi, nelle serie televisive, nei festival storici, nei cammini religiosi, nei giochi di ruolo e persino nei social, dove contenuti dedicati ad armature, spade, araldica e storia medievale raccolgono milioni di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La rivincita del Medioevo: cosa c’è dietro l’attrazione dei giovani per cavalieri, castelli e rievocazioni

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