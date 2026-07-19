la religione laica del concerto sotto il sole

Durante l’estate, due grandi folle si spostano attraverso il Paese, superando la distinzione tra chi vive in loco e chi arriva in vacanza. Entrambe si radunano per partecipare a un grande evento, diventato una sorta di pellegrinaggio collettivo. La manifestazione si svolge sotto il sole, attirando migliaia di persone che condividono questa esperienza come un rito estivo. La partecipazione è così elevata che diventa un appuntamento irrinunciabile per molti.

D’estate due enormi serpentoni di gente attraversano il nostro Paese, al di là della vecchia distinzione tra stanziali e vacanzieri. Inseguono entrambi l’Evento, si danno appuntamento per una manifestazione che è l’occasione per il loro pellegrinaggio. Sì, il popolo dei concerti e il popolo dei festival tematici non somigliano ai villeggianti e ai turisti di una volta, o a coloro che vanno al mare o in montagna per le “ferie”; ma ai pellegrini, ai devoti che un tempo andavano al Santo, alla Madonna, al Santuario o alle feste patronali, con le processioni, le tradizioni, i fuochi d’artificio e le bancarelle. Anzi, per essere più precisi,... 🔗 Leggi su Panorama.it

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