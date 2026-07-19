Dopo l'appuntamento del sabato in prima serata, domenica 19 luglio inizierà una nuova settimana in compagnia de La Promessa, la telenovela spagnola arrivata alla quarta stagione. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle prossime puntate tra il 19 e il 25 luglio, vediamo dove eravamo rimasti a La Promessa. Leocadia ha detto a Cristobal che non è il padre di Angela. Catalina scopre di nascosto che Bartolome l'ha insultata mentre Martina non le dice nulla. Curro ha ritrovato la giacca di Angela vicino a un mulino e ha così continuato a cercarla, ben sapendo che Lorenzo è il colpevole della sua sparizione. Manuel e Leocadia hanno firmato l'accordo che per cinque anni gli permetterà di restare a capo della gestione tecnica dell'impresa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 19 al 25 luglio

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La Promessa - Anticipazioni 18 e 19 Aprile 2026 - PETRA LICENZIATA

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