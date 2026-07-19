Angela rientra alla tenuta dopo il sequestro e riabbraccia Curro, mentre il Barone de Valladares accusa i Luján della rivolta contadina. Intanto Manuel riceve un duro ultimatum da Alonso. Nella puntata de La Promessa, in onda alle 19:40 su Rete 4, Angela torna finalmente alla tenuta dopo i drammatici giorni di prigionia, ma il suo ritorno non basta a riportare la serenità. Mentre Curro può finalmente riabbracciarla, il Barone de Valladares punta il dito contro i Luján e le tensioni politiche rischiano di trasformarsi in una pericolosa escalation. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Leocadia dice a Cristobal che non è il padre di Angela. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 19 luglio: Angela torna alla tenuta, il Barone assedia i Luján

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Promessa - Anticipazioni 18 e 19 Giugno 2026 - ANGELA TROVA IL DOCUMENTO CHE INCASTRA LORENZO

Notizie e thread social correlati

La Promessa, anticipazioni dal 20 al 26 luglio: Angela torna dal sequestro e il barone minaccia i de LujanDal 20 al 26 luglio, la soap televisiva “La Promessa” mostra Angela che torna dopo essere stata sequestrata e un nuovo avvertimento da parte di un...

Leggi anche: La Promessa anticipazioni 8 luglio: Lorenzo torna libero, Curro e Angela tremano

Temi più discussi: La Promessa, le trame dal 13 al 19 luglio 2026; La Promessa, anticipazioni 13-19 luglio: Angela scompare, Lorenzo ricatta Leocadia; La Promessa, cosa succede nella puntata del 19 luglio: anticipazioni; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 19 al 25 luglio.

La promessa, trame dal 19 al 25 luglio #lapromessa #anticipazioni #luglio2026 x.com

La Promessa anticipazioni 19 luglio 2026: Angela torna a casa, Leocadia si scatenaScopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 19 luglio 2026. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap di Rete4. msn.com

[SPOILER] La Promessa: anticipazioni da domenica 12 a venerdì 17 luglio! Lorenzo ha rapito Angela reddit

La Promessa, 19 luglio 2026: anticipazioni puntata di oggiAnticipazioni de La Promessa di oggi, 19 luglio 2026: Angela torna a casa, Leocadia si scatena contro Don Lorenzo. Trama e colpi di scena. napolike.it