La Promessa anticipazioni 19 luglio | Angela torna alla tenuta il Barone assedia i Luján

Da movieplayer.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Angela rientra alla tenuta dopo il sequestro e riabbraccia Curro, mentre il Barone de Valladares accusa i Luján della rivolta contadina. Intanto Manuel riceve un duro ultimatum da Alonso. Nella puntata de La Promessa, in onda alle 19:40 su Rete 4, Angela torna finalmente alla tenuta dopo i drammatici giorni di prigionia, ma il suo ritorno non basta a riportare la serenità. Mentre Curro può finalmente riabbracciarla, il Barone de Valladares punta il dito contro i Luján e le tensioni politiche rischiano di trasformarsi in una pericolosa escalation. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Leocadia dice a Cristobal che non è il padre di Angela. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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