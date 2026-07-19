La Reggiana di Attilio Tesser ha disputato il suo primo test stagionale oggi pomeriggio alle 17,30 a Toano. La squadra ha affrontato Castelnovo Capitale, una formazione composta da dilettanti della montagna. La partita si è svolta sul campo locale, offrendo al team la prima occasione di mettere in pratica le indicazioni del nuovo allenatore. Non sono stati comunicati dettagli sul risultato o sui singoli giocatori.

Primo test per la Reggiana di Attilio Tesser, attesa oggi pomeriggio (fischio d’inizio alle 17,30) a Toano dove affronterà Castelnovo Capitale, una selezione di dilettanti della montagna. Per l’esordio è prevista la presenza del patron Romano Amadei. Si tratta ovviamente di un avversario morbidissimo: del resto i granata stanno lavorando da pochissimi giorni e quella di oggi sarà qualcosa in più di una sgambata. Però sarà interessante dare un’occhiata soprattutto ai nuovi acquisti: i portieri Matteo Sorzi e Furlan, il centrale difensivo Battistini e il centrocampista islandese Jónsson. Ma i tifosi sono curiosi di vedere anche la qualità dei baby saliti in ritiro: parliamo degli attaccanti Ousmane Banse ed Edoardo Cavaliere, dei difensori Ashton Ezinwa (un 2008 di cui si dice un gran bene) e Nicolò Ferretti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La prima volta della Reggiana di Tesser

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