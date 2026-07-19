La prima volta della Reggiana di Tesser

Da ilrestodelcarlino.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Reggiana di Attilio Tesser ha disputato il suo primo test stagionale oggi pomeriggio alle 17,30 a Toano. La squadra ha affrontato Castelnovo Capitale, una formazione composta da dilettanti della montagna. La partita si è svolta sul campo locale, offrendo al team la prima occasione di mettere in pratica le indicazioni del nuovo allenatore. Non sono stati comunicati dettagli sul risultato o sui singoli giocatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Primo test per la Reggiana di Attilio Tesser, attesa oggi pomeriggio (fischio d’inizio alle 17,30) a Toano dove affronterà Castelnovo Capitale, una selezione di dilettanti della montagna. Per l’esordio è prevista la presenza del patron Romano Amadei. Si tratta ovviamente di un avversario morbidissimo: del resto i granata stanno lavorando da pochissimi giorni e quella di oggi sarà qualcosa in più di una sgambata. Però sarà interessante dare un’occhiata soprattutto ai nuovi acquisti: i portieri Matteo Sorzi e Furlan, il centrale difensivo Battistini e il centrocampista islandese Jónsson. Ma i tifosi sono curiosi di vedere anche la qualità dei baby saliti in ritiro: parliamo degli attaccanti Ousmane Banse ed Edoardo Cavaliere, dei difensori Ashton Ezinwa (un 2008 di cui si dice un gran bene) e Nicolò Ferretti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la prima volta della reggiana di tesser
© Ilrestodelcarlino.it - La prima volta della Reggiana di Tesser
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ruini e la Chiesa della rilevanza: una lettura dalla prospettiva dei poveri – di Fabio TesserUn vulcanologo ha dichiarato che sui Campi Flegrei il rischio di eruzione è elevato e sono stati commessi gravi errori nella comunicazione.

Principessa Kate, prima della visita reggiana gli ultimi eventi londinesi: radiosa al Garden PartyPrima della visita a Reggio Emilia prevista per il 13 e 14 maggio, la principessa del Galles ha partecipato a un Garden Party a Londra, apparendo...

Temi più discussi: La lista dei giocatori impegnati nel ritiro di Toano; La prima volta della Reggiana di Tesser; La Reggiana riparte da Toano: primo allenamento in Appennino per la truppa di Tesser; Reggiana-Castelnovo Capitale, da mercoledì al via la prevendita dei biglietti.

reggiana di tesser la prima volta dellaLa prima volta della Reggiana di TesserOggi a Toano (fischio d’inizio alle 17,30) i granata debuttano davanti a patron Amadei. Intanto Libutti ha firmato e lunedì sarà in ritiro . sport.quotidiano.net

La Reggiana riparte da Tesser. L'ex Triestina ha firmato un contratto annualeLo avevamo anticipato proprio quest'oggi, ora arriva anche l'ufficialità: la Reggiana riparte da Attilio Tesser in panchina. Il contratto stipulato tra le parti è su base annuale, con validità quindi ... tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web