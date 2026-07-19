C’è chi la finale mondiale la racconta con le formazioni, e chi con la letteratura. Sul quotidiano spagnolo El País, lo scrittore colombiano Juan Gabriel Vásquez ha scelto la seconda strada, con una colonna intitolata “La pelota no se mancha”. Un titolo che è una citazione, e insieme una tesi. Si riparte da Maradona. Il punto di partenza è il ritiro di Diego Armando Maradona, il 10 novembre 2001 alla Bombonera. Sette anni dopo l’espulsione dal suo ultimo Mondiale per doping, il Pibe ammise i propri errori e pronunciò la frase diventata simbolo: “Io mi sono sbagliato e ho pagato. Ma la palla non si sporca”. Da lì Vásquez costruisce il suo ragionamento: gli errori dei singoli non ricadono sul gioco, ma questa volta — sostiene — a sporcare il torneo è stato qualcosa di più grande. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - “La palla non si sporca”: El Pais racconta la finale mondiale all’ombra di Infantino e Trump

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