La mitica coppa fa tappa a Casa Cipriani | ci sono anche Vieri e Galliani FOTO

Notizia in breve

La coppa dei Mondiali 2026 è stata esposta a Casa Cipriani, con la presenza di Christian Vieri, Adriano Galliani e i rappresentanti di Ravenna Ignazio Cipriani e Lorenzo Tonetti. La coppa è stata mostrata durante un evento pubblico. Non sono stati comunicati dettagli su ulteriori partecipanti o attività correlate.