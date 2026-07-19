La mitica coppa fa tappa a Casa Cipriani | ci sono anche Vieri e Galliani FOTO
La coppa dei Mondiali 2026 è stata esposta a Casa Cipriani, con la presenza di Christian Vieri, Adriano Galliani e i rappresentanti di Ravenna Ignazio Cipriani e Lorenzo Tonetti. La coppa è stata mostrata durante un evento pubblico. Non sono stati comunicati dettagli su ulteriori partecipanti o attività correlate.
La coppa dei Mondiali 2026 alla presenza di Adriano Galliani, Christian Vieri, oltre a Ignazio Cipriani e Lorenzo Tonetti del Ravenna. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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