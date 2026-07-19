La meglio gioventù Ecco tutti i 100 e le lodi usciti dalla maturità

Sono 4.157 gli studenti che hanno concluso l’esame di maturità, segnando la fine del loro percorso scolastico. La prova si è svolta in diverse sedi, con i candidati che hanno affrontato le prove scritte e orali previste. Non sono stati segnalati problemi particolari durante le sessioni. La fine dell’esame rappresenta il primo passo verso il nuovo percorso post-scolastico per questi giovani.

La scuola è finita, per studenti di ogni ordine e grado, in particolare, è terminato un ciclo per 4.157 studenti che hanno sostenuto l’esame di maturità. Il dirigente scolastico provinciale Daniele Cottafavi rivolge quindi il suo saluto alla comunità scolastica. "Si sono conclusi gli esami finali sia delle scuole secondarie di primo grado, sia delle scuole secondarie di secondo grado – esordisce il provveditore –. La grande maggioranza degli alunni e delle alunne ha così concluso il percorso e si apre verso un nuovo viaggio: chi verso le scuole ’superiori’, chi proseguendo gli studi nell’Università, negli Its o in altri percorsi formativi, chi verso il mondo del lavoro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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