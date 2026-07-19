La maxi trasformazione accelera tra il rilancio della Cappella e il restyling di Cascina Frutteto

Da ilgiorno.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alla Reggia di Monza si stanno svolgendo lavori di ristrutturazione che coinvolgono sia il restauro della facciata sud e dell’orologio della Villa Reale, finanziato da Louis Vuitton, sia un progetto di riqualificazione di Cascina Frutteto. La trasformazione, che procede con tempi accelerati, riguarda anche altri interventi di recupero e valorizzazione dell’area. Le attività sono in corso senza interruzioni, con l’obiettivo di completare le opere in tempi rapidi.

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Non c’è solo il restauro del grande orologio e della facciata Sud della Villa Reale sostenuto da Louis Vuitton. Alla Reggia di Monza è in corso una trasformazione ben più ampia: decine di interventi distribuiti tra la Villa, i Giardini Reali e il Parco stanno dando forma al Masterplan che punta a restituire pieno valore all’importante complesso monumentale monzese. I cantieri sono ormai parte del paesaggio quotidiano della Reggia. A guidare gli interventi più consistenti è Aria, la società in house di Regione Lombardia, impegnata nel restauro della Cappella Reale, dei caselli storici all’ingresso di viale Cesare Battisti, delle portinerie di Vedano e Biassono – destinate a diventare nuovi punti informativi per i visitatori – e nel recupero di diversi tratti dei muri di cinta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la maxi trasformazione accelera tra il rilancio della cappella e il restyling di cascina frutteto
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