Alla Reggia di Monza si stanno svolgendo lavori di ristrutturazione che coinvolgono sia il restauro della facciata sud e dell’orologio della Villa Reale, finanziato da Louis Vuitton, sia un progetto di riqualificazione di Cascina Frutteto. La trasformazione, che procede con tempi accelerati, riguarda anche altri interventi di recupero e valorizzazione dell’area. Le attività sono in corso senza interruzioni, con l’obiettivo di completare le opere in tempi rapidi.

Non c’è solo il restauro del grande orologio e della facciata Sud della Villa Reale sostenuto da Louis Vuitton. Alla Reggia di Monza è in corso una trasformazione ben più ampia: decine di interventi distribuiti tra la Villa, i Giardini Reali e il Parco stanno dando forma al Masterplan che punta a restituire pieno valore all’importante complesso monumentale monzese. I cantieri sono ormai parte del paesaggio quotidiano della Reggia. A guidare gli interventi più consistenti è Aria, la società in house di Regione Lombardia, impegnata nel restauro della Cappella Reale, dei caselli storici all’ingresso di viale Cesare Battisti, delle portinerie di Vedano e Biassono – destinate a diventare nuovi punti informativi per i visitatori – e nel recupero di diversi tratti dei muri di cinta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La maxi trasformazione accelera tra il rilancio della Cappella e il restyling di Cascina Frutteto

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