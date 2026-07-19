La fine della Megxit | Harry e Meghan pensano al ritorno in Inghilterra

Dopo una visita a Buckingham Palace, Harry e Meghan starebbero considerando di tornare in Inghilterra. La coppia vorrebbe riunire i figli con il re Carlo, segnando una possibile fine del loro periodo negli Stati Uniti. I tabloid riportano che i duchi del Sussex potrebbero lasciare definitivamente il loro stile di vita americano per rientrare nel Regno Unito. La notizia circola senza conferme ufficiali e si basa su indiscrezioni della stampa.

Secondo i tabloid sta per finire il sogno americano dei duchi del Sussex. Dopo la recente visita a Buckingham Palace, la coppia vorrebbe ricongiungere i figli a re Carlo. Ma resta lo scoglio del fratello William. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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