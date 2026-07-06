Il principe Harry tornerà nel Regno Unito questa settimana, ma sarà da solo. Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet non lo accompagneranno, a causa di una presunta ossessione del principe per la sicurezza. La visita era attesa anche come rientro della famiglia, ma alla fine Harry viaggerà senza di loro. Nessuna conferma ufficiale sulle motivazioni, ma si sa che il principe preferisce viaggiare senza il supporto della famiglia.

Il principe Harry, 41 anni, questa settimana rimetterà piede nel Regno Unito. Un ritorno attesissimo che, fino a qualche giorno fa, sembrava segnare anche il rientro in Uk di Meghan Markle e dei loro figli Archie e Lilibet. Nonostante le voci della presenza dei tre insieme al duca nel viaggio in Europa, sabato, a sorpresa, è arrivato l’annuncio definitivo dai diretti interessati: Harry, a Londra, ci verrà da solo. Il mini tour, organizzato in occasione del countdown di un anno dall’inizio degli Invictus Games 2027, durerà cinque giorni – dal 7 all”11 luglio – e vedrà il secondogenito di re Carlo presenziare a tutta una serie di appuntamenti pubblici e privati legati alla manifestazione sportiva ideata proprio da Harry alcuni anni fa. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il principe Harry avrebbe una vera e propria ossessione per la sicurezza. Per questo sarà solo nel suo ritorno a Londra: Meghan e i figli alla fine non sono con lui

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