È stato scoperto che le proprietà di resistenza, isolamento e ignifugità dell’amianto, considerate una volta un vantaggio, sono anche le cause della sua pericolosità. Per oltre un secolo, questo minerale è stato utilizzato in vari settori grazie alle sue caratteristiche eccezionali, ma si è poi capito che tali qualità rendono anche difficile la rimozione e aumentano il rischio di esposizione alle fibre. La sua presenza è stata associata a problemi di salute per le persone esposte.

Articolo. Il minerale super resistente, isolante e ignifugo è stato considerato per oltre un secolo miracoloso. Poi si è scoperto che le stesse proprietà che lo rendono così eccezionale sono anche la ragione della sua pericolosità L’ amianto è un materiale eccezionale. Immaginate lo stupore degli antichi quando, per la prima volta, si trovarono di fronte a una roccia che aveva l’aspetto della lana, morbida e resistentissima al tempo stesso ma soprattutto ignifuga. Secoli dopo, quello stesso materiale troverà una nuova, decisiva applicazione. Siamo negli Stati Uniti di fine Ottocento, caratterizzati da una società in forte espansione, che si stava industrializzando e urbanizzando. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La chimica spiega il paradosso dell’amianto. La sua resistenza lo rende uno dei materiali più pericolosi

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