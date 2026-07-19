Durante una cena organizzata da Futuro Nazionale, un rappresentante ha annunciato che parteciperanno circa cento persone. Contestualmente, un’associazione ha richiesto il diniego dell’autorizzazione a un circolo locale, in relazione a un procedimento giudiziario in corso. La discussione si svolge in un clima di tensione tra le parti, mentre proseguono le interrogazioni e i confronti pubblici sulla vicenda. La questione continuerà probabilmente a essere discussa nei prossimi giorni.

Sotto i 38 gradi del solleone della politica pratese scoppia l’ultima polemica destinata a protrarsi per giorni. Lancia il sasso nella palude dei partiti Alessio Laschi, numero 1 a sinistra: "Come segretario di Sinistra Italiana e coordinatore di Alleanza Verdi e Sinistra a Prato - dice - esprimo forte perplessità per l’iniziativa di giovedì 30 luglio intitolata ’Cena Futurista’ del movimento Futuro Nazionale di Roberto Vannacci alla pizzeria Il Faro di via Braga, locale ospitato all’interno del Circolo Mcl di Tavola, come risulta dallo stesso sito ufficiale del Movimento Cristiano Lavoratori di Prato". Immediata la replica di Claudio Belgiorno, referente pratese di Fn. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La cena di Futuro Nazionale. Belgiorno: "Saremo in cento". Avs chiede il no al circolo Mcl

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