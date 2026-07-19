È stato diffuso un video che mostra i momenti prima della morte di una bambina di 4 anni, annegata in una piscina di un hotel a Milano Marittima. La Procura di Ravenna sta conducendo un’indagine sulla vicenda. La registrazione riprende le attività intorno alla piscina, ma non fornisce dettagli sul momento preciso dell’incidente. La polizia ha sequestrato il materiale e sta analizzando le immagini per chiarire l’accaduto.

La tragedia della bambina austriaca di 4 anni, morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, è ora al centro di un'indagine della Procura di Ravenna. Alcune immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di ricostruire parte di quanto accaduto. Nei filmati si vede la piccola dirigersi da sola verso la piscina; successivamente una zona non coperta dalle telecamere impedisce di seguire l'intera dinamica. Poco dopo compare un medico, uscito dall'albergo, che tenta di prestarle i primi soccorsi, seguito dal padre. Dalle registrazioni gli investigatori stimano che la bambina sia rimasta in acqua per almeno sette-otto minuti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La bimba di 4 anni morta in piscina? Spunta il video: cosa è successo davvero e cosa si vede

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