Kolo Muani è ancora il principale obiettivo della Juventus per l’attacco, ma non si sono ancora trovati accordi con il Paris Saint-Germain. La trattativa tra le parti non è stata conclusa e non ci sono comunicazioni ufficiali in merito. La società bianconera continua a monitorare la situazione, senza aver definito un’intesa definitiva con il club francese. La trattativa rimane in corso, senza ulteriori dettagli pubblici disponibili.

di Francesco Spagnolo Kolo Muani resta l’obiettivo numero uno dell’attacco della Juventus in questo calciomercato, ma l’accordo con il PSG ancora manca. Il calciomercato estivo vive di fiammate improvvise e di trattative infinite, e la telenovela che lega Kolo Muani ai colori bianconeri appartiene senza dubbio alla seconda categoria. L’attaccante francese resta il primo desiderio di Luciano Spalletti e Giovanni Carnevali e Ricky Massara stanno facendo di tutto per riportarlo a Torino un anno dopo. La dirigenza torinese sta affrontando un negoziato non semplice. Il dialogo tra la dirigenza bianconera e quella parigina prosegue ininterrottamente su base quotidiana, con lo scopo di individuare un compromesso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani è più vicino alla Juve? Svelata la verità sulla trattativa fra i bianconeri e il PSG

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

KOLO MUANI, LA JUVENTUS, I PRIMI PASSI, I RETROSCENA E LE NECESSITÀ. ROMA, SALITE E OBBLIGHI

Notizie e thread social correlati

Kolo Muani Juve, ora il PSG non dà più priorità ai bianconeri: la situazioneIl Paris Saint-Germain ha smesso di considerare prioritaria la cessione di Randal Kolo Muani alla Juventus, lasciando aperta la porta a possibili...

Frenata per Kolo Muani alla Juve: la trattativa con il PSG non si sblocca. Gli aggiornamentiLa trattativa tra la Juventus e il Paris Saint-Germain per Kolo Muani è attualmente in stallo.

Temi più discussi: Juve su Balogun, un centometrista per Spalletti. Ma è davvero un'alternativa a Kolo Muani?; Alla Juve serve la svolta che stappi i due colpi: pronti Kolo Muani e Dibu Martinez; Kolo Muani-Juve, ora o mai più: si attende l'assist dal Psg, ma occhio all'alternativa; Juve-Psg, distanza di 20 milioni per Kolo Muani. Bloccato Pellegrino del Parma.

#Richarlison è il nome nuovo per la #Juventus Secondo Gazzetta, c’è stato un contatto Carnevali-De Zerbi per l’attaccante del #Tottenham, considerato una alternativa a Kolo Muani. Prezzo più accessibile, attorno ai 20/25 milioni #Calcionews24 x.com

Kolo Muani la cura Juve, il problema del gol resta. E senza Vlahovic peggiora pure...Il serbo non si fa vivo nonostante le parole di Spalletti. Il francese pronto, relegato ad allenarsi con l’U19 Psg ... tuttosport.com

Juventus, Kolo Muani sempre più vicino? Svelata tutta la verità sulla trattativa con il PSGLa Juventus continua a spingere per Kolo Muani. Fabrizio Romano racconta lo stato della trattativa con il PSG e i motivi dei continui rinvii ... tuttojuve.com