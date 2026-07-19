Kimi Antonelli ha vinto il GP del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps, una tappa del Mondiale di Formula 1. Il pilota ha concluso la gara in prima posizione, portando a casa il risultato con una strategia efficace e un passo costante. Dopo la vittoria, Antonelli ha commentato di sentirsi privilegiato nel rappresentare l’Italia e ha parlato delle difficoltà nel dover lasciare la squadra di Leclerc. Si prepara ora per la gara di Budapest.

Kimi Antonelli ha vinto il GP del Belgio, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota della Mercedes è scattato dalla pole position, ha conservato la posizione dopo un duello iniziale con Max Verstappen, ha perso la leadership in regime di virtual safety car in favore di Charles Leclerc, poi ha recuperato il monegasco e lo ha superato a dieci giri dal termine, conquistando il sesto successo stagionale. Il pilota bolognese, che ha allungato in testa alla classifica del Mondiale (45 punti di vantaggio su George Russell), ha analizzato la propria gara ai microfoni di Sky: “ La gara è stata dura, perché di passo eravamo tutti molto vicini, non è stato facile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Kimi Antonelli: “Un privilegio rappresentare l’Italia. Difficile andare via con Leclerc. E il carico per Budapest…”

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Kimi Antonelli dopo la vittoria a Spa: È un bel privilegio rappresentare l'Italia

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